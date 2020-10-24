الانتخابات الرئاسة البوليفية عبرتان في ضوء فوز مرشح -الحركة من أجل الاشتراكية- - ماهر الشريف

2020/10/24 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف الانتخابات الرئاسة البوليفيةعبرتان في ضوء فوز مرشح "الحركة من أجل الاشتراكية" بحسب استطلاعات الرأي، حقق مرشح "الحركة من أجل الاشتراكية" ووزير الاقتصاد السابق في حكومة الرئيس إيفو موراليس، لويس أرسي، فوزاً واضحاً في انتخابات الرئاسة البوليفية التي جرت في 19 تشرين الأول الجاري، إذ حصل على أكثر من 52 في المئة من أصوات الناخبين، متفوقاً بأكثر من 20 نقطة على منافسه من تيار الوسط كارل ......





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