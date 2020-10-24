الرافدين يكشف عدد حسابات المواطنين المودعين اموالهم في المصرف خلال ايلول

2020/10/24 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، السبت، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايلول الماضي بلغت 3769 حساب توفير وجاري.

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