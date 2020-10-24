النزاهة: ايقاف رواتب النواب والمسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم

2020/10/24 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة النزاهة، السبت، عن ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة اعضاء مجلس النــــواب الى 94 %.

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