2020/10/24 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة،عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته المستقلة اليوم السبت، أن “هيئة النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية”.



يشار إلى أن العراق يشهد أزمة اقتصادية متفاقمة، جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، […]

التدوينة النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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