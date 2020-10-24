2020/10/24 | 09:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، السبت، عدم نية رئاسة مجلس النواب عرض قانون الاقتراض الداخلي خلال جلسة اليوم، مبينا ان الكتل السياسية شبه متفقة على تمرير الدوائر الانتخابية.وقال كنا في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قانون الاقتراض الداخلي مازال قيد النقاش بين اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة ولم يتم يطرحه خلال جلسة اليوم”.واضاف كنا ان “ازمة الرواتب مستمرة لغاية الان بسبب عدم تمرير قانون الاقتراض الداخلي ما يخلق ازمة جديدة”.وأشار إلى أن “الكتل السياسية شبه متفقة على تمرير توزيع الدوائر الانتخابية خلال جلسة اليوم حيث سيتم توزيع الدوائر اربع مقاعد على ان تكون الكوتة النسائية وان تكون بغداد 17 دائرة انتخابية”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة: البرلمان لن يطرح قانون الاقتراض الداخلي خلال جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة: البرلمان لن يطرح قانون الاقتراض الداخلي خلال جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).