المنافذ الحدودية: إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في البصرة

2020/10/24 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

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عجلات معدة للتهريب

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب عجلات دون الموديل في منفذ أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان أمس الجمعة، 23 تشرين الأول 2020، انه تم إحباط محاولة تهريب عجلات صالون عدد( 8 ) دون الموديل مخبأة خلف مواد احتياطية في حاويتين حجم (40) قدم في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

واضاف البيان، انه تمت عملية الضبط وفق معلومات واردة من جهاز الأمن الوطني، مشيرا إلى انه تم ضبط العجلات في نقطة البحث والتحري بعد إكمال المعاملة الكمركية والمعدة للتهريب وغير المسموح باستيرادها وفق الضوابط والتعليمات .

واوضح انه تم إحالة المخالفة الى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ر.إ

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