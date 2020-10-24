النزاهة تكشف عن إيقاف رواتب الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

2020/10/24 | 09:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت هيئة النزاهة، السبت، عن ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين «الممتنعين» عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة اعضاء مجلس النــــواب الى 94 %.

وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن «الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات.

واضاف العباسي «أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف»، مبينا أنه «وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم”.

والزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.



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