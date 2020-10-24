وزير النفط : الحكومة حريصة على تغيير فلسفة الاقتصاد

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏الكاظمي يختتم جولته الأوروبية

اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي جولته الأوروبية التي بدأها بزيارة فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،كما أسفرت الزيارة عن توقيع ثلاث مذكرات في مجالات النقل والزراعة والتعليم.





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