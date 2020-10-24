تحطم طائرة امريكية

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات البحرية الأمريكية، إن طائرة تدريب تابعة لها من طراز T-6B Texan II سقطت وتحطمت في ولاية ألاباما.

وأضافت البحرية الأمريكية، في تغريدة على "تويتر"، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وتابعت البحرية الأمريكية القول، إن "طائرة من طراز T-6B Texan II تحطمت في فولي بولاية ألاباما اليوم في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (01:00 من يوم السبت بتوقيت موسكو).



لم ينج أحد من أفراد الطاقم المؤلف من شخصين".

وقالت الشرطة في دائرة بالدوين، حيث تحطمت الطائرة، إنه لم تقع إصابات بين المدنيين.



وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب.



وتجري وزارة الدفاع والبحرية الأمريكية تحقيقا، في ملابسات وأسباب الكارثة.

PUKmedia / وكالات ‌

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