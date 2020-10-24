جبهة برلمانية جديدة في المناطق المحررة

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعُلن في العاصمة بغداد، عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة، برئاسة أسامة النجيفي، ضمت جبهة الإنقاذ وكتلة الجماهير والمشروع العربي، والحزب الاسلامي والكتلة العراقية المستقلة.من جهته أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، مشعان الجبوري، أن الاجتماع الذي عقده عدد من القيادات السنية في منزل زعيم الجبهة أسامة النجيفي، كشف عن توصل المجتمعين …

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