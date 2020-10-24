المنافذ تعلن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت هيأة المنافذ الحدودية/ منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها” توكد ضبط حاوية محملة بنود ورق مخبأة خلفها أدوية بشرية ومكملات غذائية معدة للتهريب، تمت عملية …

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