2020/10/24 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مصدر امني عن اندلاع نزاع عشائري مسلح في منطقة الفضيلية " شرقي بغداد.وقال المصدر لـ /نينا/ ان قوات من قيادة عمليات بغداد طوقت المنطقة وباشرت بالبحث عن المتسببين بالنزاع لغرض اعتقالهم وتقديمهم الى العدالة "./انتهى9

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