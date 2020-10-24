العمليات المشتركة تؤكد لـ/ لنينا/ استمرار التعاون مع الناتو والتحالف الدولي لمحاربة داعش كلا ضمن اختصاصه

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة استمرار التعاون مع حلف الناتو والتحالف الدولي لمحاربة داعش كلا ضمن اختصاصه ".وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :ان حلف الناتو يختص بتدريب القوات المسلحة العراقية بمختلف اختصاصاتها ، فيوجد العديد من المدربين والخبراء من دول حلف الناتو في العراق مختصين بالتدريب وبناء قدرات القوات المسلحة ودورهم مهم في تلك الامور ، وليس لديهم قوات مقاتلة في العراق".واوضح الخفاجي ان التحالف الدولي لا زال يعمل مع قيادة العمليات المشتركة ويقوم بتقديم كل الامكانيات المتاحة له من اجل المساعدة للقضاء على تنظيم داعش الارهابي في جميع مناطق البلاد ".وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قال امس أن وزراء دفاع دول الحلف كلفوا القادة العسكريين في بلدانهم بالشروع في زيادة قوام قواتهم في العراق./انتهى9

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