الاهلي المصري الى نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حصد فريق الأهلي المصري ، بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5 / 1 بمجموع مواجهتي ذهاب وإياب نصف النهائي، حيث فاز الاهلي على الوداد في لقاء الاول الذي أقيم يوم السبت الماضي بالمغرب بنتيجة 2 / 0، ثم حقق الفوز في اللقاء الثاني على ستاد القاهرة في المباراة التي أقيمت بينهما بنتيجة 3 / 1.ونجح الاهلي في تحقيق الفوز لأول مرة في نصف النهائي ذهاب وايابا منذ 2005 أمام الزمالك عندما فاز عليه 2-0 و 2-1، وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة البطولة الافريقية الغائبة منذ 7 سنوات " .وأحرز ثنائية الأهلى في شباك الوداد بالمغرب محمد مجدي قفشة، وعلى معلول، وسجل ثلاثية الأهلي في الإياب، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب في الاول من الشهر المقبل في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف وحيد في المغرب"./انتهى2

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