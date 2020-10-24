تركيا تستهدف عنصرين من

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة، تحييد عنصرين تابعين لـ"حزب العمال الكردستاني" بغارة شمالي العراق....

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