للخروج من النفق..المالكي يدعو لتنفيذ 4 مطالب

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، من الانزلاق في أعمال العنف والفوضى، وضرب استقرار العراق وأمن...

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