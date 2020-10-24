تسجيل 3362 حالة شفاء و3785 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/10/24 | 09:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 3362 حالة شفاء من كورونا، يقابلها 3785 اصابة جديدة و48 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية....

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