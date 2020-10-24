صحة بغداد الرصافة: الوقاية الحل الوحيد لتجاوز مخاطر الموجة الثانية لكورونا

2020/10/24 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – افادت دائرةُ صحة الرصافة بأن الوقاية تعد السبيل الأمثل لتجاوز مخاطر الموجة الثانية لكورونا المتوقع أن تشهد تزايد الإصابات، بينما اتُخذَت استعدادات مبكرة للتصدي لهذه الموجة.



وفي غضون ذلك، صعدت صحة كركوك إجراءاتها لمكافحة الجائحة، في وقت دشنت فيه جامعة واسط خطوطا انتاجية للمعقمات والمطهرات.



وقال مدير دائرة صحة الرصافة الدكتور عبد […]

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