وزارة التربية العراقية تعتمد ” التعليم عن بعد ” بشروط

2020/10/24 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- سرى جياد/ اكد المتحدث بأسم وزارة التربية حيدر فاروق بأن الوزارة ستعتمد التعليم المدمج خلال العام الدراسي المقبل. اقرا المزيد : هل تعتمد وزارة التربية “التعليم عن بعد” في العراق للعام الدراسي الجديد وقال فاروق للمستقلة أن الوزارة وضعت آليات يمكن العمل بها لتلائم طبيعة المعطيات الموجودة لوجود الجائحة،مشيرا الى اعلانها بعد الاعلان عن موعد […]

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