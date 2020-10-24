الشبكي: ربط الكاظمي قانون الاقتراض برواتب الموظفين دليل على فشله

2020/10/24 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وصف النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، السبت، اعلان الحكومة فشل تأمين رواتب الموظفين بسبب عدم اقرار قانون التقاعد بالفشل الاداري.

وقال الشبكي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “الحكومة مخطئة بربط قانون الاقتراض بالرواتب وهو دليل على الفشل في إدارة موارد الدولة”.

واضاف ان “الورقة البيضاء فيها الكثير من التنظير وتحتاج الى توقيتات زمنية و نتمنى ان تكون هناك حلول انية للازمات المالية في البلاد”.

وتابع ان”مجلس النواب يرفض المساس برواتب الموظفين وهناك تخفيض برواتب الدرجات العليا لحل الازمة الاقتصادية بشكل عاجل”.



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