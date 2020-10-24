يكلفون بريطانيا الملايين سنويا.. لهذه الأسباب يخفي المهاجرون أعمارهم الحقيقية

2020/10/24 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتكبد المملكة المتحدة مئات الآلاف من الدولارات، بسبب أتعاب دعاوى قانونية من اللاجئين والمهاجرين المتهمين بالكذب بشأن أعمارهم الحقيقة.

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