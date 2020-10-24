2020/10/24 | 09:19 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أكتوبر 2020 | 09:13 صباحاً | عدد القراءات : 8

نائبة تطالب القوات الامنية بضبط النفس مع المتظاهرين

بغداد/..



طالبت النائبة عن لجنة حقوق الانسان البرلمانية يسرى رجب القوات الامنية بضبط النفس مع المتظاهرين خلال الأيام المقبلة مع تزامن الذكرى الاولى لانطلاق تظاهرات تشرين ".

وذكر بيان لمكتبها الاعلامي " ان يسرى رجب عضو لجنة حقوق الانسان النيابية زارت ميدانيا ً جميع بوابات مدينة الخضراء والتقت بقائد قوة حماية منطقة الخضراء اللواء الركن حامد الزهيري وبعدد كبير من منتسبي تلك القوة وطالبتهم بضبط النفس مع المتظاهرين خلال الأيام القادمة التي يقام فيها الذكرى الاولى لانطلاق تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الاول والالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الانسان وبالحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين ".

من جانبه قال قائد قوة حماية المنطقة الخضراء بانهم جزء لا يتجزأ من الشعب و بالتزامهم التام بتلك الحقوق المنصوص عليها في الدستور وهم موجودون اساسا ً لحماية كرامة و ارواح المواطنين ولاجله فقد تم تجريد قوتهم من السلاح ، مطالبا المتظاهرين السلميين ايضا بضبط النفس اثناء تظاهرهم و مطالبتهم لحقوقهم المشروعة كي يكون الجيش والشرطة والشعب يدا واحدا لأجل حفظ امن البلد وتحقيق تلك المطالب

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