الصحة العالمية: مليونا دولار مساعدات للعراق

2020/10/24 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، السبت، ان المساعدات الطبية المقدمة، والتي سيتم تقديمها خلال الثلث الاخير من العام الحالي تقدر بنحو مليوني دولار، والتي ستُقدّم لدعم القطاع الصحي في العراق لمواجهة وباء كورونا.

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