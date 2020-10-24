عيال: لا ابحث عن

2020/10/24 | 09:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال الاعلامي الرياضي حسن عيال، السبت، انني لا ابحث عن الشهرة "الطشة" التي يبحث عنها الاعلاميون، وان الاعلامي حيدر زكي اتهمني بالعمل مع النظام السابق.

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