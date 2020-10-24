برشلونة لا يفكر في رحيل جريزمان في الشتاء

2020/10/24 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، حقيقة ما يدور حول مستقبل أنطوان جريزمان نجم منتخب الديوك وبرشلونة الإسباني.



وتردد مؤخرًا أنباء عن رغبة برشلونة وجريزمان في الانفصال، في ظل عدم تقديم اللاعب للمستويات التي كان يقدمها في أتلتيكو مدريد، وحاجة البرسا للأموال لضم مهاجم جديد لتعويض رحيل لويس سواريز.



ولكن، وبحسب صحيفة “ليكيب” […]

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