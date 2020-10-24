النزاهة تطلب إيقاف صرف رواتب نواب ومسؤولين حكوميين

2020/10/24 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين "الممتنعين" عن كشف ذممهم المالية، وفيما بينت أن نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب وصلت إلى 94 %، أكدت وجود وزيرين لم يكشفا عن ذممهم المالية.

وذكر مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 24 تشرين الأول 2020، ان "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات"، وتابع انه "تم إرسال قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف".

واضاف أنه "وفي حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".

وتهدف هيئة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة الى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على (20 %) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لها تعد "كسبا غير مشروع".

ر.إ

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