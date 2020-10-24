الاستخبارات تعلن تفكيك خلية تابعة لداعش في كركوك

2020/10/24 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت المديرية العامة للأستخبارات والامن تفكيك خلية "ارهابية" تابعة لداعش في مدينة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان صحفي، إنه "من خلال عملية نوعية تمكنت مفارز مديرية إستخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من تفكيك خلية تابعة الى عصابات داعش الإرهابية".

واضاف، انه "تمت العملية استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة من إعتقال خمسة عناصر إرهابية في قضاء داقوق التابعة إلى محافظة كركوك".

واوضح، أن "عناصر الخلية صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب من محكمة تحقيق كركوك، وهم من أهداف المديرية اعلاه".

ا.ح

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