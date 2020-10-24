إيقاف رواتب نواب ومسؤولين حكوميين

2020/10/24 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ايقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية.

ونقلت صحيفة الصباح النيابية عن مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي، يوم السبت، ان "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات".

واضاف العباسي "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الاخرين بما في ذلك الوزراء وطلبنا من الجهات المعنية ايقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف"، مؤكدا انه "في حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة اجراءات اشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".

والزم قانون النزاهة بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

PUKmedia / الصباح البغدادية ‌

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