2020/10/24 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة توجه بالمحافظة على استقرار اسعار بيض المائدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توجه بالمحافظة على استقرار اسعار بيض المائدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توجه بالمحافظة على استقرار اسعار بيض المائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).