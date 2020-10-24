أهمها الكلاسيكو المنتظر.. جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

2020/10/24 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تقام اليوم السبت ( 24 تشرين الاول 2020) الجولة السابعة من منافسات الدوري الأسباني بكرة القدم لموسم 20202021، وتشهد الجدول اللقاء المنتظر ( كلاسيكو الأرض) بين برشلونة وضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة مواجهات الجولة.

ويستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال بيتيس في نفس الجولة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ويحل إيبار ضيفًا على إشبيلية في رامون سانشيز بيثخوان.

جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة وريال مدريد سوف تقام في تمام الساعة، (5 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3 .

مباراة إشبيلية وإيبار، يقام عند الساعة (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3 .

مباراة أوساسونا وأتلتيك بيلباو سوف تقام في تمام الساعة، (7:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 6 .

مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس سوف تقام في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3 .

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