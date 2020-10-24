2020/10/24 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، اليوم السبت (24 تشرين الاول 2020)، سقوط طائرة تدريب تابعة لها من طراز T-6B Texan II في ولاية ألاباما.

وذكرت البحرية الأمريكية، في تغريدة لها على منصة "تويتر"، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وأضافت، أن "طائرة من طراز T-6B Texan II تحطمت في فولي بولاية ألاباما اليوم في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، لم ينج أحد من أفراد الطاقم المؤلف من شخصين".

ومن جهة اخرى، قالت الشرطة في دائرة بالدوين، حيث تحطمت الطائرة، إنه لم تقع إصابات بين المدنيين، وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب، وتجري وزارة الدفاع والبحرية الأمريكية تحقيقا، في ملابسات وأسباب الكارثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين في تحطيم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية ألاباما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين في تحطيم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية ألاباما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).