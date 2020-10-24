طقس متباين بين صحو والغائم الجزئي بدرجات حرارة اكثر من 35 مئوية بقليل خلال اليومين المقبلين

2020/10/24 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو و الغائم الجزئي بدرجات حرارة اكثر من 35 مئوية بقليل.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا مع بعض الغيوم الى غائم جزئي في اقسامها الغربية ، ولا تغير في درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا ، ولا تغير في درجات الحرارة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 15 مئوية والعظمى 37 مئوية.واضاف البيان " ان طقس الاثنين المقبل في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا مع بعض الغيوم ، لا تغير في درجات الحرارة باستثناء المناطق الشمالية التي تنخفض قليلا ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة "./انتهى9

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