استهداف منزل بعبوة ناسفة في مدينة العمارة

2020/10/24 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن قيام مجهولين ‏باستهداف منزل احد المواطنين بعبوة ناسفة في منطقة حي المعلمين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وأوضح لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الانفجار تسبب بإضرار كبيرة في المنزل مشيراً الى عدم تسجيل اية خسائر بشرية"./انتهى

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