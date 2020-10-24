تحالف سائرون لـ/نينا/ :الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على توزيع المناطق ضمن الدائرة الواحدة بقانون الانتخابات

2020/10/24 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان الكتل السياسية لم تتفق لغاية الان على توزيع المناطق ضمن الدائرة الواحدة بقانون الانتخابات" ، مستبعدا التصويت على القانون في جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم.وقال العكيلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان الكتل السياسية لا تزال تجري مفاوضات على تقسيم المناطق لوجود اعتراضات على طريقة التقسيم سواء كان طوليا او عرضيا ، واي المناطق ستكون متداخلة في الدائرة الواحدة وبالتالي الوضع صعب ويحتاج الى وقت اكثر للاتفاق عليها ".واستبعد تصويت البرلمان على قانون الانتخابات في جلسة البرلمان اليوم ، لان كل كتلة ترغب بمناطق معينة دون اخرى بحسب شعبيتها في تلك المناطق ضمن الدائرة الواحدة لكل المحافظات ".



ويعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادي اليوم السبت ، وتضمن جدول اعمال الجلسة قانون الانتخابات وقوانين اخرى "./انتهى9

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