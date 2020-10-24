كربلاء تسجل أعلى معدل انتاج للتمور منذ 2003

2020/10/24 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

افادت مديريةُ زراعة كربلاء المقدسة بحصول زيادة كبيرة في انتاج التمور في المحافظة للعام الحالي بلغت 160 الف طن، وهي الاكبر منذ العام 2003.

وذكر مدير اعلام المديرية باهر غالي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “زراعة النخيل في المحافظة، حققت خلال الاعوام الماضية زيادة في انتاج التمور من خلال إقامة مشاريع مهمة وفي مقدمتها مشاريع العتبة الحسينية المقدسة متمثلة بمشروع (فدك النخيل)، ومشاريع الحزام الأخضر، اضافة الى غرس الاشجار من قبل منتجي التمور بعد ان شهدت الاعوام التي تلت العام 2003 عمليات تجريف واسعة للبساتين ومزارع الحمضيات القريبة من مراكز المدينة والاقضية والنواحي وتحويلها إلى أراض سكنية”.

وأضاف غالي، أن “اعداد النخيل في كربلاء وبحسب آخر احصائية، بلغت مليونين و862 الفا، ما انعكس ايجابا على كميات التمور المنتجة التي حققت هي الاخرى زيادة وصفها بالمضاعفة، لاسيما بعد مشاريع الدعم المقدمة من وزارة الزراعة، فضلا عن ايقاف اعمال تجريف وتحويل البساتين الى اراض سكنية”.

وأشار غالي الى ان “انتاج المحافظة من التمور ارتفع بكمية 20 الف طن عما انتجته خلال العام الماضي، وسجل انتاج النخلة الواحدة فيها ارتفاعا بلغ 65 كغم، مبينا ان أعداد نخيل (الزهدي) التي تشتهر بها المحافظة، تجاوز المليونين و633 ألفا، فيما بلغ عددها من نوع (الخستاوي) 124 ألفا، و(البريم) 21 ألفا، وغيرها من الانواع النادرة”.



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