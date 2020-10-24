الرافدين يكشف عن عدد الحسابات المفتوحة لديه

2020/10/24 | 09:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن مصرف الرافدين، السبت، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايلول الماضي بلغت 3769 حساب توفير وحسابا جاريا.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020) ان "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 291 حساب .



في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3478 حساب".

وأشارالى ان "المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها" .

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