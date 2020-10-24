كلاسيكو الأرض بين برشلونة و ريال مدريد على “كامب نو”

2020/10/24 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – يحتضن ملعب “كامب نو” فى الساعة الخامسة عصرًا اليوم السبت مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين العملاقين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني، وهي المباراة التي ينتظرها العديد من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وقد تفوق ريال مدريد في تاريخ مواجهات كلاسيكو الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقين […]

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