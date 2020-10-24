"لامفر من العنف".. مواجهات بين الشرطة ومحتجين في تشيلي قبل استفتاء الدستور

2020/10/24 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة التشيلية سانتياغو، أمس الجمعة، صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين قبل يومين من استفتاء على الدستور.

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