الرافدين : عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات

2020/10/24 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايلول الماضي بلغت 3769 حساب توفير وحسابا جاريا.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت, ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 291 حساب .



في حين […]

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