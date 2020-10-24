بلغ 6 ملايين طن سنويا.. المثنى تتصدر محافظات العراق في انتاج الاسمنت

2020/10/24 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلنت محافظة المثنى، السبت، ان انتاجها من مادة السمنت ضمن ثلاثة معامل استثمارية، سيرتفع خلال الشهر المقبل الى ستة ملايين طن سنويا، ما سيجعلها المحافظة الاولى بالانتاج على مستوى البلاد.

وقال مدير عام هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات المختصة بأحدى الشركات الخاصة للصناعات السمنتية، بلغت نسب انجازها لمعمل الشركة 98 بالمئة، عادا المشروع مفخرة للمثنى وأبنائها”.

واضاف ان “انتاج المعمل سيدخل الشهر المقبل مرحلة الانتاج الفعلي بطاقة مليوني طن سنويا من السمنت المقاوم والعادي وعالي الصلابة”، لافتا الى ان “المشروع الذي ينفذ في بادية المثنى الجنوبية بكلفة 200 مليون دولار، سيوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة”.

واكد الياسري انه “بعد دخول المعمل مرحلة الانتاج التجاري، ستكون المثنى الاولى بصناعات السمنت على مستوى البلاد، مذكرا أن الهيئة منحت خلال المدد السابقة، عشرات الرخص الاستثمارية في القطاع الصناعي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من مادة السمنت، إلى جانب تشغيل أعداد كبيرة من الايدي العاملة”.



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