الرافدين يعلن عدد حسابات المواطنين المودعة في أيلول

2020/10/24 | 10:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال ايلول الماضي بلغت 3769 حساب توفير وجاري.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 291 حساباً، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3478 حساباً”.

وأشار البيان إلى أن “المصرف مستمر في فتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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