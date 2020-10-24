الدوائر الانتخابية وقانون تمويل العجز امام مجلس النواب

2020/10/24 | 10:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية رقم 12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي لـPUKmedia: ان الجلسة ستشهد اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية هوية وثائق البحار رقم 185 لسنة 2003، والتصويت على مشروع تعديل قانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي رقم 7 لسنة 2012

واضاف: ان الجلسة ستشهد ايضا، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017، والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل والبروتوكولات المعدلة لها.



والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام 1979، والقراءة الثانية لمشروع قانون كلية القوة الجوية.

وتابع: ان الجلسة ستناقش ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 1990، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم 3 لسنة 1979 الملحقة بها، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم 116 لسنة 1971، والقراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين، ومناقشات عامة.

PUKmedia خاص ‌

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