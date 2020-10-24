2020/10/24 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وافق حلفاء الولايات المتحدة على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، محذّرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسل من الانسحاب أحادياً من هذا البلد ومن أفغانستان.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في تصريح صحفي، إن "الوضع الأمني في العراق يبقى مثيراً للقلق، لكن حلف شمال الأطلسي مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية".

ويوجد حالياً في العراق 500 عنصر من الأطلسي في إطار مهمته، وقد أبدى الحلف استعداده "لزيادة العدد وتوسيع مهماتهم بالتشاور مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش"، بحسب فرانس برس.

وأضاف ستولتنبرغ: "لا يمكنني القول حالياً كم سيكون العدد، سينطلق التخطيط، وستتم مناقشة الأمر في الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع في شباط 2021".

وكان ستولتنبرغ، قد قال في وقت سابق، إن وزراء دفاع دول الحلف كلفوا القادة العسكريين في بلدانهم بالشروع في زيادة قوام قواتهم في العراق.

وذكر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع أعضاء الحلف عبر تقنية الفيديو، أمس الجمعة، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن العدد الدقيق لأفراد البعثة بعد التوسيع، لكنها ستكون أكبر بكثير مما هو الآن".

وتابع: "نحن نقوم الآن بالتخطيط وتنسيق التفاصيل"، مشيرا إلى أن "خطة مفصلية لتوسيع البعثة في العراق ستناقش خلال الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه "بسبب وباء كورونا تم تقليص عدد أفراد البعثة، والآن تمت إعادة المدربين والأفراد الآخرين"، مبيناً أن "البعثة الآن تعمل بقوامها الكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يوافق على تعزيز مهمته في العراق ويحذر واشنطن من الانسحاب الأحادي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يوافق على تعزيز مهمته في العراق ويحذر واشنطن من الانسحاب الأحادي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).