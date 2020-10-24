صحة الرصافة تضع خططاً لمواجهة زيادة إصابات كورونا وتفتتح مستشفى جديدة

2020/10/24 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، السبت (24 تشرين الأول، 2020)، وضع خطط مستقبلية في حالة زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا، فيما اشار إلى افتتاح مستشفى جديد بسعة 125 سريراً لاستقبال المصابين الجدد.

وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوقاية تعد السبيل الوحيد للتغلب على موجة الارتفاع بالإصابات خلال المدة المقبلة عبر ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والا فإن الازمة ستستمر وتزداد ولن نتخلص من الوباء".

واضاف أن "الدائرة وضعت خططا مستقبلية في حالة زيادة اعداد الاصابات بكورونا منها افتتاح مركز جديد للمصابين وهو مركز الشفاء الخامس “RCU” الخاص بالانعاش الرئوي والعناية التنفسية للحالات الحرجة الملحق بمستشفى الكندي بسعة 125 سريرا بمبادرة من العتبة الحسينية المقدسة، حيث سيتم افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة بعد تجهيزه بأحدث الاجهزة الطبية والملاكات المتخصصة، فضلا عن افتتاح ردهات حديثة وتوسعة السعة السريرية وتطوير 5 مستشفيات وهي العطاء والكندي والامام علي وابن زهر وابن الخطيب، فضلا عن تجهيز مركز الحياة بسعة 120 سريرا بالأدوية والمستلزمات الطبية استعدادا لاستقبال مرضى كورونا".

نوه الساعدي إلى "عودة مستشفى الكندي الى الخدمة الاعتيادية لاستقبال المرضى حسب تخصصها تمهيدا لإرجاع بقية المستشفيات، وتحويل المصابين بالفيروس الى مستشفيات العزل واعادة جميع المستشفيات الى الخدمة كما كانت عليه قبل دخول كورونا، وتخصيص 6 مراكز ومستشفيات للحجر تم انشاؤها لمصابي الجائحة، فضلا عن متابعة مشاريع الدائرة التطويرية للعمل الصحي واتمامها وفق المدة الزمنية المحددة".

واشار الى "تحويل اربعة مستشفيات الى تعليمية وتدريبية لطلبة كلية الطب لإكسابهم المهارات العملية بعد حصول الموافقات من الجهات المعنية منها مستشفى الامام علي (ع) وفاطمة الزهراء وابن البلدي والشهيد الصدر، لتضاف الى 6 مستشفيات تعليمية اخرى سابقة ليصبح عددها 10 مستشفيات في الرصافة".

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