2020/10/24 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا

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