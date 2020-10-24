2020/10/24 | 10:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ طالب النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي وزير الدفاع جمعة عناد بتفعيل نظام البديل لمُقاتلي الجيش العراقي .وأكد الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن " تفعيل نظام البديل لمقاتلي الجيش العراقي سيُعزز من قدراتهم ويبث في نفوسهم روح الحماس والقتال لديهم وهذا ماينعكس ايجاباً على دورهم الفعال في الحفاظ على ارض العراق وسمائه".واضاف" انصافاً لتضحيات مُقاتلي الجيش في سبيل الوطن نُطالب بتفعيل نظام البديل اسوة بأقرانهم من القوات المُسلحة الاخرى "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب حامد الموسوي يطالب وزير الدفاع بتفعيل نظام البديل لمُقاتلي الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب حامد الموسوي يطالب وزير الدفاع بتفعيل نظام البديل لمُقاتلي الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).