العمل : قانون الضمان الجديد “اكثر انصافا” للطبقة العاملة من القانون السابق

2020/10/24 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على ان قانون الضمان الجديد “اكثر انصافا” للطبقة العاملة من القانون السابق.



وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد حميد العلواني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم السبت , إن “وزارته ماضية في تشريع قانون تقاعد جديد ينصف طبقة العمال المتقاعدين ويضمن حقوقهم ويعالج الثغرات في القانون السابق”.



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