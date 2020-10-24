جبهة برلمانية سنية جديدة لوقف التداعي وإنصاف المظلومين حسب وصفهم

2020/10/24 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق 35 نائبا من قوى سنية مختلفة على تشكيل جبهة برلمانية لوقف التداعي وإنصاف المظلومين حسب وصفهم.وجاء في بيان صادر عن المجتمعين تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أنهم بحثوا الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي في العراق.وناقش … Readmore

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