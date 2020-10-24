الصحة العالمية: الحل الوحيد لانحسار كورونا هو ارتداء الكمامات

2020/10/24 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن الحل الوحيد للتعاطي مع انحسار الوباء هو ارتداء الـكـمـامـات والالــتــزام بـالـتـبـاعـد الاجـتـمـاعـي لتجنب الاصابة بشكل فعال.

وقال رئيس فريق الطوارئ بالمنظمة في العراق وائل حتاحت في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الــوضــع الــوبــائــي فـي الـعـراق والـعـالـم شـهـد خــلال الـفـتـرة الماضية ارتـفـاعـا بـنـسـب الاصـابـة بـفـيـروس كـورونـا المـسـتـجـد وفـــق مـعـطـيـات لــم تـتـضـح حـتـى الان، ولـكـن الاحـتـمـال المـرجـح يـعـود الـى عدم الــتــزام المـواطـنـين بـالـتـعـلـيـمـات الـوقـائـيـة وقلة الوعي بخطورة الفيروس والملل من اجـراءات الـتـبـاعـد الاجــتــمــاعــي، والـــذي انـعـكـس على تصاعد مستويات الاصابة، و هذا مبني على مـشـاهـدات فـي دول عـديـدة و خصوصا في دول اوروبــا, او ان الفيروس مـن المحتمل ان يتأثر بـدرجـات حــرارة معينة تــزداد فعاليته وهي احتمالات واردة, وزاد ان نسب الإصابة سـجـلـت مــســتــويــات ثــابــتــة تــقــدر بـــ 4000 اصابة يوميا وهو يتعلق بامكانيات الفحص الموجودة والوضع الوبائي”.

وأضاف حتاحت، أن “الحل الوحيد للتعاطي مع انحسار الوباء هو ارتداء الـكـمـامـات والالــتــزام بـالـتـبـاعـد الاجـتـمـاعـي لتجنب الاصابة بشكل فعال، والتركيز على عــدم الـتـهـاون مــع المـــرض، وفــي حــال زيــادة مـسـتـويـات الاصـابـة فــان هـنـالـك مشكلة في الـتـعـاطـي مــع حـــالات الاصــابــة الـحـرجـة من الـحـالات الاجمالية بسبب الاعـبـاء الإضافية الـكـبـيـرة عـلـى المـسـتـشـفـيـات”.

ولــفــت رئـيـس فريق الطوارئ الى ان “التركيز الحالي ينصب على رفـع الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية للتعاطي مع الوباء بشكل مناسب”.



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