2020/10/24 | 10:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / حذرت شركة الأمن الإلكترونى Avast أفاست ، مستخدمى هواتف أندرويد من خطر يهددهم متمثل فى 21 تطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store ، حيث أن أغلبية هذه التطبيقات هى تطبيقات للألعاب، وتقوم باختراق الحسابات البنكية لمعظم هواتف المستخدمين.



وبحسب موقع TechRadar فإنه يجب على مستخدمى هواتف أندرويد عدم استخدام هذه التطبيقات […]

التدوينة 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمي هواتف أندرويد ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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